Малыша задушила 20-летняя мать

20-летней жительнице Апатитов грозит до 20 лет за убийство сына, которому вот-вот должен был испилиться год.

По версии следователей, она решила задушить малыша из-за личной к нему неприязни. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 ноября.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Девушке может грозить лишение свободы сроком до 20 лет.