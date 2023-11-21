День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.23 19:30
Малыша задушила 20-летняя мать
20-летней жительнице Апатитов грозит до 20 лет за убийство сына, которому вот-вот должен был испилиться год.
По версии следователей, она решила задушить малыша из-за личной к нему неприязни. Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 ноября.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Девушке может грозить лишение свободы сроком до 20 лет.
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Д.О. Вернер
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Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
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Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
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