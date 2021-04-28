Малышам из дома ребёнка подарили полезные подарки

Детей из дома ребёнка навестили активисты Единого волонтёрского центра Мурманской области. Гости приехали не с пустыми руками, а с полезными подарками.

За окном непогода и снегопад, зато в актовом зале Мурманского областного дома ребёнка распускаются цветы, вовсю звенит капель.

Маленьким артистам сложно сосредоточиться на выступлении, они с интересом смотрят на гостей. Из-под масок трудно разглядеть лица взрослых, можно увидеть лишь их добрые глаза. Всего в областном доме ребёнка 68 детей. Воспитатели и медработники делают всё, чтобы каждый из них чувствовал себя здесь как в большой настоящей семье.

Татьяна Кусайко, кандидат в депутаты Государственной Думы от Мурманской области: «Хочу сказать спасибо огромное работникам, потому что такое тепло и ласка идут от них детям. Это то, чего не хватает. Сейчас просто ком в горле стоит, потому что, к сожалению, такие моменты бывают, когда отказываются от деток. Поэтому наша задача, создать те условия, чтобы у них было счастливое детство».

В учреждение живут 8 малышей, которым нет ещё и года, всем известно, что этот возраст очень нежный и карапузам нужен особый уход. Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис передала воспитанникам полезные подарки.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Безусловно, это облегчит работу наших медсестер и малыши, которые растут и воспитываются в стенах интерната, будут более счастливы, будут расти здоровенькими».

Шезлонг и кресло-качалка - одновременно. Покачивание в нём помогает развивать вестибулярный аппарат малыша, также в комплект входят игрушки – подвески. Его можно использовать до тех пор, пока ребёнок не научится самостоятельно сидеть. Складные устройства по достоинству оценили наставники. По их словам, подарок своевременный и очень нужный.

Ольга Кочнева, учитель-дефектолог, и.о. старшего воспитателя Мурманского областного специализированного Дома ребёнка: «Не всегда хватает рук. Когда ребёночек вертикализуется, то совершенно по-другому выглядит мир перед ним. Это даёт дополнительный скачок в развитии, повышает настроение. Он способен наблюдать за тем, что делают взрослые не из лежачего положения, а из полусидячего, поэтому интерес у него к жизни возрастает».

Как только стульчики будут собраны, их сразу же начнут использовать. Можно предположить, что такое новшество придётся по душе каждой крохе.