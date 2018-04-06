Малышам-торопыжкам поможет «28-петель»

В новом выпуске семейной программы «ТелеМамы» ведущая Екатерина Новикова отправилась в гости к мастерицам из клуба «28-петель». Рукодельницы вяжут шерстяную одежду для новорожденных, которые появился на свет раньше положенного срока.

Шерстяные вещи сохраняют тепло и помогают малышам-торопыжкам быстрее адаптироваться в новом мире.

Порядок в доме, где растёт ребёнок – это возможно! Уверяет фея порядка Алёна Бабак. Полезными советами она делится со зрителями программы.

А ещё «ТелеДети» Саша и Полина тестируют развивающие игровые наборы, а «ТелеМама» Катя учится создавать вкусный и полезный подарок к празднику Пасхи.

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