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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.18 19:30

Малыши вернутся в обновленный детский сад

Светлыми, яркими, а главное, тёплыми стали группы благодаря ремонту и установке новых современных пластиковых окон.

Летние каникулы только начались, а подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Нужно успеть привести в порядок  не только помещения  групп, но и само здание, где будут находиться малыши. Детский сад города Мурманска № 97 старой постройки, его здание обветшало, а деревянные окна в нём устарели: краска облупилась, а дерево рассохлось.

- Естественно, садик стареет, основному корпусу 50 лет, этому корпусу 41 год, - говорит Галина Галыгина, заведующая ДОУ № 97. - Сегодня было нормально, а завтра выясняется, что нужно что-то менять, ремонтировать и так каждый день.

Но в сентябре воспитанники вернуться в  обновленные группы. Благодаря городской программе в них установили новые стеклопакеты, которые в непогоду смогут сохранить тепло и уют в помещении.

В этом году запланирована замена оконных блоков в 14 детских садах Мурманска. 

- У нас достаточно сжатые сроки проведения ремонтных работ, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Они должны быть проведены  фактически за три месяца. Пока всё идёт по графику, поэтому 1 сентября мы ждём маленьких  северян в  уютном и замечательном садике.

Подготовка к новому учебному году здесь не закончится только с заменой окон. Запланирован ремонт лестничного пролёта, пола в раздевалке и замена  дверей.

Во всех 143 учебных заведениях подведомственных комитету по образованию города помимо работ, которые выполняются силами подрядных организаций, также выполняются и косметические работы,  - отмечает Василий Андрианов,  председатель комитета по образованию г.Мурманска. - Учитывая проходимость и посещаемость наших учреждений, косметические работы также необходимы.

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