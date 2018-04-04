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День за днём с «Арктик-ТВ»04.04.18 19:30

Малый бизнес в Заполярье получит новые возможности

Развитию конкуренции в России дадут новый импульс. Малый бизнес будет работать там, где ранее монополистом было государство. Подробности реализации указа Президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» обсудили на совете по улучшению инвестклимата в региональном правительстве.

Накануне заседания Госсовета, который в столице проведёт Президент страны Владимир Путин, в правительстве Мурманской области прошло заседание совета по улучшению инвестклимата в регионе. Основной вопрос - исполнение указа Президента, в соответствии с которым малому бизнесу обеспечат доступ на рынки товаров и услуг, где ранее монополистом было государство.

- Внедрение здоровой конкуренции и доступ бизнеса на рынки товаров и услуг, где ранее монополистом было государство,  должен привести к снижению стоимости и повышению качества услуг для потребителей, - отмечает Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Запланировано, что через четыре года большая часть услуг перейдёт в частные  руки. Первые в списке - общественный транспорт, такси, сфера ЖКХ. Особое внимание заслуживает  уход от банковских монополий. Котельными тоже будут управлять частники. К концу 2019 года в жилищно-коммунальной сфере  должны ликвидировать все МУПы. Котельные муниципалитеты передадут на условиях концессии. Там, где участие малопривлекательно для бизнеса, обеспечат поддержку. Пример - проект по строительству котельных в Умбе, который уже реализуется.

- Есть удаленные населенные пункты, которые не интересны бизнесу. По ним будут приняты изменения в федеральное законодательство в части послаблений и специфического тарифообразования, - отмечает Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Об этом будут говорить и на Госсовете. Иногда тарифы в регионах России различаются в десятки раз.

Для недобросовестных предпринимателей предусмотрены санкции. Новая система учитывает не только преимущества, но и риски.

В нашей области действуют стандарты инвестиционной привлекательности. По итогам 2016 года Заполярье на 27 месте в общероссийском рейтинге, это вторая позиция по СЗФО  и лидирует  по арктическим регионам.

В ходе заседания наградили лидеров рейтинга органов местного самоуправления области: Кировск, Апатиты, Мончегорск и ЗАТО Североморск. Они получили благодарственные письма от главы региона.

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