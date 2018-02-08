Малый народ бережно хранит свою культуру и язык

Новый выпуск программы «Проще говоря» посвящён Международному дню саамов. О сохранении традиций и развитии культуры с представителем общины саами беседовала Анастасия Карева.

Всего в России 2000 саамов, большая их часть проживает в Мурманской области, сохраняя национальную культуру предков и формируя общины. А вот родной самобытный язык сегодня забывается, признаются саамы.

- Очень маленькая часть, кто в семьях разговаривает на саамском языке, с детьми занимаются, говорят представители малого народа.

Новые книги для взрослых и маленьких, по крупицам собранные сказки, обычаи, народные игры, мастер-классы по рукоделию – как залог сохранения родного наречья. Их можно найти в школах и библиотеках. А для тех, кто хочет больше узнать о культуре и истории саамов, недавно открылась выставка в краеведческом музее. Экспозицию можно посетитель до 6 марта. Подробности о выставке и работе Центра малочисленных народов будет рассказано в программе «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.