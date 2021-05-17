«Мама, папа, я – вместе дружная семья» - день семьи в детском саду

День семьи – праздник сравнительно молодой, но мурманчане с энтузиазмом празднуют его уже не первый год. В детском садике №50 Мурманска решили не оставаться в стороне и устроили весёлые спортивные игры в честь торжественного события.

Малыши и их родители приняли участие в эстафетах, конкурсах, а помогали им в этом герои мультфильмов.

Коллектив детского садика №50 творчески подошёл к празднованию Дня семьи, организовав спортивный утренник «Мама, папа, я – вместе дружная семья». Малыши активно болели за своих одногрупников и поддерживали кричалками. Дети получили памятные дипломы и вкусные призы. Такой праздник состоялся не только в детском саду №50, но и в других дошкольных учреждениях города Мурманска.

Анна Корж, заведующая МБДОУ г. Мурманска №50 «Родители - это наши активные участники всего образовательного процесса. Взаимодействие с родителями, семьями – это очень важная наша задача и направление, которое обеспечивает вообще целостное развитие личности ребёнка».