«Мама в деле»: в 2025 году 127 северянок смогли реализоваться в предпринимательской деятельности

За прошедший год в рамках проекта «На Севере — малыш» кадровый центр Мурманской области «Работа России» помог реализовать предпринимательскую деятельность 127 женщинам, которые находятся в декрете. При этом более ста заявительниц получили для старта бизнеса выплату от государства.

Особое внимание уделяется молодым матерям: 20 женщин с детьми дошкольного возраста уже начали своё дело.

Достижения стали возможны благодаря созданию женских клубов и проекту «Мама в деле», где карьерные консультанты сопровождают молодых матерей на всех этапах предпринимательства.