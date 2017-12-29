«Мамины сказки» на Новый год и Рождество

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Юрий Банько Уважаемый оппонент! Мною было написано, что в 1978 г. все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого создали крупный главк «Главморнефтегаз». Что касается мурманс Комментарий к новости: Учится у соседа работать на шельфе