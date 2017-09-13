Мамочка избавилась от младенца, выбросив его в кусты

Жители Североморска шокированы неожиданной находкой. В городе было найдено тело двухдневного ребёнка без признаков жизни.

Сегодня рано утром прохожий обнаружил в кустах на улице Пионерской ЗАТО г.Североморск тело новорожденного ребёнка. Малыш был завернут в пакет и уже не подавал признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативной группы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

- В настоящее время уточняются и проверяются все обстоятельства произошедшего, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя Следственного отдела Следственного комитета по взаимодействию со СМИ. - Проводится опрос очевидцев, которые могут обладать какими-либо сведеньями.