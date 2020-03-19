Мамы бывают разные – супер, чудо и двигатель

Восточные красавицы, блогеры, кубанские казачки – всё это прекрасные северянки, которые приняли участие в областном конкурсе «Уникальные мамы!». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» смогла убедиться в том, что можно быть хорошей хозяйкой и женой и при всём при этом вести активный образ жизни.

В ДК С.М. Кирова креативные мамы представили творческие номера. За несколько минут каждая команда успевала рассказать о том, чем примечательна именно их семья.

Анна Калита, специалист Мурманского областного Дорца им. С.М. Кирова: «Сегодня у нас конкурс «Уникальные мамы!». Он проходит второй год подряд, а сегодня он собрал восемь участниц из Мурманска, Полярного, Североморска, Гаджиево и Заозерска».

Каждая участница необычного соревнования выбрала образ, в котором чувствует себя максимально комфортно, Именно поэтому во время шоу выступили и восточная красавица со своим шейхом, и лихой казак с кубанскими казачками. Например, Марина Усова решила удивить зрителей ростовыми куклами и песней о своей семье. Жительница флотской столицы, говорит, что даже, если не станет победительницей конкурса, расстраиваться по этому поводу не будет.

Марина Усова, участница конкурса, ЗАТО г. Североморск: «Я не расстроюсь. Главное – участие! Я, например, зашла в тик-ток благодаря этому конкурсу и теперь меня оттуда не вытащить».

Поддерживают уникальных мам во время выступлений друзья, бабушки и дедушки. А перед жюри стоит сложная задача – оценить справедливо и по достоинству каждую участницу.

Екатерина Новикова, член жюри: «У одной конкурсантки семь детей, у другой три малыша, поэтому, как оценивать буду, пока не знаю».

Каждую семью организаторы конкурса отметили и отобрали лучших мам в любопытных номинациях: «Инста-мама», «Супер-мама», «Чудо-мама» и даже «Мама-двигатель».