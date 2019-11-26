Мамы могут всё! Проверено конкурсом

Современным женщинам приходится совмещать сразу несколько социальных ролей. Как с этим справляются мамы большого ЗАТО, решили проверить жюри второго муниципального конкурса «Деловая мама».

Мамы могут всё – и на детский утренник успеть, и самой в конкурсе поучаствовать. «Деловые мамы» большого ЗАТО вновь собрались в зале Центра культуры «Север» Полярного. У каждой команды своё уникальное название и образ.

В этом году формат конкурса решили изменить. Каждая участница выступает с группой поддержки. Девушки должны показать навыки командной работы.

Оказалось, что показать все свои таланты, проявить смекалку и находчивость на сцене – это далеко не самое сложное испытание. «Самое сложное – найти время и собраться», - уверена Елена Романова, участница конкурса, команда «ЗАТО супер хозяйки» (г. Полярный).

Татьяна Яковлева, участница конкурса, команда «Королевы The Best» (г. Полярный), рассказывает: «Фактически два месяца семья нас не видела, была на подножном корме. Вечерами мы встречались после основной работы, репетировали, показывали мужьям и детям. Они были нашим жюри, указывали на недостатки. Но мы подготовились и надеемся на победу».

Именно эти бесконечные доработки и позволили команде с нескромным названием «Королевы» одержать победу в конкурсе.

«Если честно, то это было очень неожиданное распределение мест, - говорит Наталья Вахрушева, победитель в номинации «Самая яркая мама», команда «Королевы The Best» (г. Полярный). – Думали, будет совсем всё по-другому. Мы очень благодарны нашей группе поддержки, хотим сказать им огромное спасибо».

На втором месте команда «Брест», а хозяйки большого ЗАТО заняли почётное третье место.