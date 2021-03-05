Мамы разные нужны, мамы разные важны – версия «Арктик-ТВ»

Женщины-2020 года, по версии телеканала «Арктик-ТВ»: строгие, нежные, умные и красивые. В канун 8 Марта мы вспомнили героинь наших сюжетов и сами ахнули.

2020 год – год ограничений, связанных с пандемией, сделал звездой эфиров главного санитарного врача Мурманской области Лену Лукичеву. Строгая и в малиновом пиджаке она стала иконой стиля эпохи короновируса. Мы все молились в надежде, что вместо запретительного «нет!», глава Роспотребнадзора произнесёт разрешительное «да». И это случилось.

Лена Лукичева Руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской

Организатор форума для жён военнослужащих «Звезда Севера» – сама стала звездой в глазах северян в 2020 году. Белокурая первая леди Заполярья Евгения Чибис прославилась тем, что в период пандемии работала наравне с волонтёрами – приносила продукты и выносила мусор. Попробуйте спросить любого прохожего: «Кого из женщин Мурманской области он знает?», - и в 99% первым прозвучит имя Евгении Чибис. Выходит, не место красит человека, а человек место.

Головокружительную политическую карьеру сделала в уходящем году депутат горсовета и директор 8-й гимназии Ольга Дзюба. А ведь когда-то она начинала работу в школе преподавателем географии. «Географ глобус пропил» - это не про Ольгу Андреевну. Тонкая и душевная организация не мешает ей рулить министерством и возглавлять городскую парторганизацию. А ещё она «фронтовичка» и просто красавица.

Хотя в нашем рейтинге все красавицы, но первая женщина, возглавившая АО «Мурманэрегосбыт», тоже влюбляет в себя с первого взгляда. Под началом Аллы Истоминой 49 котельных - от Баренцева моря до Белого и более 4 тысяч сотрудников. Прочувствуйте масштаб. Но засиживаясь на работе допоздна, Алла Павловна не забывает о семье. В новом кабинете она повесила на видное место картину-оберег «Северный пейзаж» кисти своего супруга, который, кстати, преподает живопись в Детской театральной школе.

Мы можем продолжать этот список бесконечно. Но в нём найдётся место сенатору Татьяне Кусайко, которая напомнила всем, что в первую очередь она все-таки доктор. И руководителю местного отделения «Опоры России», предпринимательнице Татьяны Улановой, которая, пока одни паниковали, наладила выпуск дефицитных рециркуляторов. Вот это бизнес-хватка!

Произвела на журналистов «Арктик-ТВ» неизгладимое впечатление и встреча в 2020 году с фермером Марией Исаевой. Шутка ли, вырастит стадо в 90 голов!? Мария родом из посёлка Пушной. Её родители всю жизнь проработали в совхозе «Мурманский»: папа - в коровнике скотником, мама - на звероферме. А Маша, после того как окончила школу, трудилась дояркой.

Ещё одна героиня 2020 года - зооволонтёр Наталья Раевская. Пусть она ни разу и не появилась в кадре на «Арктик-ТВ», но зато спасла аиста, филина и ястреба. Просто какая- то добрая фея.

А ещё нам хотелось бы отметить маму Миши Жукова – Марину. Она до последнего верила в выздоровление сына, общалась со СМИ, искала средства на заветный укол препарата от спинально мышечной атрофии. Терпению, упорству и вере Марины Жуковой можно только позавидовать. А Мишенька, судя по видео в группе мальчика, растёт и развивается, почти как обычный ребёнок.