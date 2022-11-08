Мананков Дмитрий и Мананков Артём: как победить во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»

Совокупный стаж семьи Мананковых более 200 лет. Представители этой династии работают в учреждениях образования во многих городах России.

Недавно в Грозном завершился финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей вышла и уникальная команда Мурманского политехнического лицея – все её члены являются представителями одной семьи и одной педагогической династии: Дмитрий Мананков – заместитель директора, Юрий Мананков – преподаватель-организатор ОБЖ, Артём Мананков – учитель физической культуры, Маргарита Мананкова – учитель английского языка.

Совокупный стаж семьи Мананковых более 200 лет. Представители этой династии работают в учреждениях образования во многих городах России.

Как образовалась удивительная династия педагогов? Сколько этапов пришлось пройти им во время конкурса? Какие впечатления остались от Чеченской Республики? Об этом и многом другом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Дмитрием Мананковым, заместителем директора по административно-хозяйственной работе Мурманского политехнического лицея; учителем технологии, и Артёмом Мананковым, ведущим экспертом ФГБУ «Росдетцентр», учителем физической культуры Мурманского политехнического лицея.