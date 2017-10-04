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День за днём с «Арктик-ТВ»04.10.17 19:30

Манит мурманчан царица лососёвых – чавыча. Свои двери открыла традиционная ярмарка «Заполярная осень»

Под одной крышей представлено огромное количество различных товаров: тут и духи, и одежда, и продукты питания. Побаловать мурманчан вкуснейшей рыбой прибыли и гости с далекой Камчатки.

Дальневосточный лосось, чавыча, кижуш, камчатская корюшка  - это далеко не всё. Каждый может найти себе что-то по вкусу в торговом павильоне «Икра и рыба Камчатская». Несколько раз в год эти экзотические для Мурманска деликатесы привозят на различные ярмарки. Жители столицы Заполярья этого момента ждут с нетерпением, многие уже считаются постоянными клиентами.

- Сегодня я пришёл за чавычей, так как у неё очень нежный, хороший вкус, - говорит Евгений Новик, покупатель. – Она мне понравилась. И за селёдкой пришёл. Вот бочковая, по соли всё шикарно. Второй раз прихожу к ним.

У продавцов нет ни одной свободной секунды, покупателей очень много. Кто-то запасается впрок уже знакомой продукцией, а кто-то пришёл впервые, почуяв запах копчёной рыбы. А чтобы не ошибиться в своем выборе, всё можно попробовать на вкус, после такой дегустации редко кто уходит без покупки. Как признаётся продавец павильона Ольга Соловьёва, больше всего жителям Мурманска понравилась чавыча. За насыщенный красный цвет её прозвали «царицей лососевых».

- Очень большой выбор на ярмарке. У нас есть нерка, кижуч, лосось дальневосточный, корюшка камчатская, - перечисляет Ольга Соловьёва, продавец павильона «Икра и рыба Камчатки». – Но самая ходовая наша рыбка - это чавыча – царица лососёвых,  очень вкусная. Это дальневосточная рыба, дикая. Она не выращена на рыбоводческих фермах, она очень вкусная, нежная. Самая обалденная рыбка!

Мурманский покупатель очень нравится дальневосточным гостям. Принимают их с теплом и радушием. Вот только в этот раз дальневосточные купцы приехали к нам в гости совсем ненадолго. Выставка проработает до 8 октября в выставочном зале около торгового центра «Твой» на Кольском проспекте.

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