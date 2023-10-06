День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.23 20:00
Манолис Чармадов, заведующий отделением кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: об основных причинах кардиальных проблем человека, или О холестерине, атеросклерозе и образе жизни
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-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Манолис Чармадов, заведующий отделением кардиохирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: об основных причинах кардиальных проблем человека, или О холестерине, атеросклерозе и образе жизниМурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
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Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
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