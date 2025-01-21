«Марафон добра» продолжается: юной северянке требуется наша поддержка в борьбе за жизньВ Мурманской области реализуют программу развития медицины в Арктической зоне с применением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями
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«Марафон добра» продолжается: юной северянке требуется наша поддержка в борьбе за жизнь

В мае маленькой жительнице Мурманска исполнится четыре года. И это будет новым этапом на пути к здоровому сердечку, для которого ей необходима помощь взрослых. Лера Лещенко родилась с пороком сердца, а для завершающей дорогостоящей многомиллионной операции малышке требуется процедура, которую могут сделать только за пределами нашей страны.

Уже через несколько минут неспешной прогулки Лера останавливается отдышаться. Невооруженным глазом видно, как синеют у малышки губки и выступают на щечках узоры капилляров.

Екатерина Лещенко, мама Леры, г. Мурманск: «Особой активности она не проявляет, так как очень быстро устаёт. Побегать в компании детей она не может. Речь, к сожалению, отсутствует, с пониманием речи у неё есть сложности».

Решиться на третьего ребёнка было несложно, признается мурманчанка Екатерина - о большой крепкой семье девушка мечтала всегда. В этом мнении сошлись и с мужем. На первом же скрининге стало понятно, что эта беременностей будет сильно отличаться от предыдущих: у плода подозрение на порок сердца. И врачам, и родителям хотелось верить в лучшее, но сразу после рождения страшный диагноз не только подтвердился, но и немедленно начал приносить малышке невероятные страдания. Уже через 4 часа Лера была в отделении реанимации.

Екатерина Лещенко, мама Леры, г. Мурманск: «Прооперировали её на седьмые сутки. После операции она месяц находилась в реанимации, было тяжёлое восстановление. Это была операция, при которой выживают 30% малышей».

Хирургам пришлось полностью остановить маленькое сердечко на несколько часов, подключив аппарат для искусственного кровообращения. Спустя месяц, когда Лера задышала сама, казалось, дышать впервые начала и сама Екатерина.

Чудо повторилось и спустя год – плановая операция была под угрозой срыва из-за недостаточного роста ребёнка. Уже в процессе вмешательства стало понятно, что при обследовании была допущена погрешность, ставшая спасением для девочки. Неточность данных позволила провести запланированную процедуру вовремя. Но и это для Валерии не стало окончанием. Из-за послеоперационных восстановительных процедур, нахождения под наркозом и искусственной вентиляции лёгких девочка начала стремительно терять слух. Как следствие – пострадала и речь Леры. В мае крохе исполниться 4 года – это та возрастная ступень, на которой юной северянке предстоит совершить очередной подвиг на пути к здоровью. Есть все шансы, что коррекция станет заключительным этапом. Но только в случае, если операция будет проведена зарубежом: в России процедуру не проводят.

Конечно, для такого лечения требуются даже не сотни тысяч рублей, а миллионы. Сбор для Леры проводит благотворительный фонд.

Екатерина Лещенко, мама Леры, г. Мурманск: «Я сравниваю, когда открыли сбор, начали звонить, писать, говорить… Мы не привыкли жаловаться. Справлялись, шли вперед – для нас это такая реальность. У меня было ощущение, что меня поставили голышом в центр и узнали секрет».

Родители малышки просто не в силах потянуть такие расходы, им впервые в их нелёгкой борьбе за здоровье дочери пришлось обнародовать подробности болезни. Впрочем, с чувствами справиться можно, важнее сейчас дать Лере шанс на долгую и здоровую жизнь.

Семья особенной северянки вновь надеется на чудо, которое на этот раз может помочь сотворить каждый.

Екатерина Лещенко, мама Леры, г. Мурманск: «И мы возлагаем большие надежды, верим в чудо, что этот момент может обойти паллиативный вариант и дать возможность на что-то большее, то есть, обеспечить продолжительность качества жизни. Потому что паллиативное лечение, как бы грубо это не звучало, но все в нашем кругу кардиомам знают, что это – путь к трансплантации, к сожалению».

Для оказания материальной помощи Лерочке можно перевести любую сумму на счёт благотворительного фонда «Марафон добра».

 

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