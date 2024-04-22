Маргарита Сапрыкина: о к-pop cover danc

«Мы любим k-pop, мы танцуем k-pop, мы живём на волне k-pop. Студия одного направления, объединяющая поколения. Здесь можно найти тренера по твоему вкусу!», - так заявляет о себе с соцсети «ВК» «K-POP DANCE STUDIO Murmansk».

K-pop cover dance – это относительно новое направление, которое уже набирает популярность по всему миру: проводятся фестивали посвящённые k-pop каверам, создаются новые кавер команды, проводятся онлайн конкурсы и многое другое.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Маргарита Сапрыкина, хореограф, рассказывает о молодом танцевальном направлении, стиле и костюмах популярных k-pop исполнителей.