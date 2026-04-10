Марина Ермакова: об исследовании популяционного иммунитета

С 13 по 25 апреля во взрослых и детских поликлиниках Мурманска и Апатитов каждый желающий сможет бесплатно проверить свой иммунный статус к целому ряду инфекций: возбудителям кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, гепатитов А, В, С, D, Е.

Акция проводится совместно Министерством здравоохранения Мурманской области, региональным Управлением Роспотребнадзора и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Марина Ермакова, заместитель руководителя Управления Роспотрбнадзора по Мурманской области, рассказывает о том, зачем в нашем регионе массово проверяют коллективный иммунитет, как простому человеку попасть на бесплатное тестирование, какие 10 опасных инфекций входят в анализ, почему важно знать свой уровень антител даже после прививки и что скрывается за загадочными аббревиатурами TREC и KREC. Отдельно Марина Ермакова пояснит, кто входит в «группы риска» при снижении иммунитета и как результаты таких исследований помогают врачам предотвращать эпидемии.