Марина Ковтун, глава региона, рассказала журналистам о давлении на неё со стороны правоохранительных органов

Губернатор ожидает продолжение травли. Цель таких действий, по мнению главы региона, добиться её отставки.

«Если звёзды зажигают, это кому-нибудь нужно. Я связываю такое беспрецедентное давление с нашей принципиальной позицией по целому ряду вопросов. В том числе по вопросам приватизации имущества на территории города Мурманска, афилированности ряда коммерческих структур муниципальными чиновниками, - сказала на встрече с журналистами Марин Ковтун, губернатор Мурманской области. – Очевидно, мне не прощают и наведение порядка на рынке ТЭК. Я не могу расценивать эти действия иначе, как политический заказ, травлю с целью дискредитировать существующую власть, вынудить меня покинуть пост главы субъекта.

Напомним, в настоящее время ведётся следствие по уголовному делу в отношении нескольких сотрудников аппарата правительства Мурманской области, которые обвиняются в мошенничестве.

Марина Ковтун заявила, что не имеет право комментировать ход следствия до вынесения судебного вердикта. Однако, губернатор не умолчала о давлении в свой адрес и дезинформациях, которые распространяются в СМИ. По версии руководителя региона, журналисты и блогеры осознают недостоверность публикуемой информации, всё это часть спланированной медиа-атаки.

Губернатор отметила, что не намерена уходить в отставку, а свою позицию о деятельности силовых структур намерена донести до высшего руководства страны.