Марина Ковтун и Сари Кантола сверили часы

Глава региона встретилась с заведующей Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари Кантола недавно вступила в должность дипломата.

В МИДе страны Суоми консул работает с 1994 года и даже представляла Финляндию в ОБСЕ. Несмотря на то, что Сари Кантола, как и многие представители дипмиссии в городе-герое владеет русским языком, диалог с губернатором области был организован с помощью переводчиков.

Марина Ковтун поздравила гостей регионального правительства с большим праздником, который сейчас отмечают финны - Днём независимости. За большой датой немного потерялось ещё одно тождественное событие - представительству страны Суоми в Мурманске в этом году исполнилось четверть века. Всё это время консульство способствует налаживанию добрососедских связей, экономического и культурного сотрудничества.

- Возвращаясь к нашей двусторонней повестке, хочу сказать, что Финляндия является нашим давним, верным и надёжным партнёром, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Наше сотрудничество носит взаимовыгодный и разноплановый характер. Оно опирается на прочные торгово-экономические связи, контакты между людьми. И в этой связи наша с вами встреча имеет большое значение. Мы с вами можем сверить часы, уточнить параметры дальнейшей совместной работы.