Марина Ковтун обсудила с Юрием Кузиным будущее развитие города Кировска

Глава региона поздравила руководителя муниципалитета с назначением на должность и выразила уверенность, что его опыт в финансовой сфере, на производстве, в законодательной власти и, прежде всего, в органах местного самоуправления поможет выделить важнейшие направления развития города. Юрий Кузин, отметил несколько векторов, по которым будет осуществляться основная работа. В экономике ставка будет сделана на реализацию потенциала сырьевой базы и на поддержку малого и среднего предпринимательства. А в социальной сфере упор будет сделан на создание комфортной городской среды для горожан и туристов. Власти уже приступили к разработке проекта изменения архитектурного облика города, который включает реконструкцию фасадов зданий, формирование архитектурного видения строительства новых объектов, определение судьбы заброшенных зданий, озеленение и цветочное оформление.