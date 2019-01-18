Марина Ковтун: пива не надо, лучше лекарство

Губернатор Мурманской области в своём аккаунте в «Инстаграм» вложила короткое видео, на котором глава региона комментирует последние нововведения Почты России. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в региональных отделениях связи решили продавать пивную продукцию.

По мнению Марины Ковтун, лучше, чтобы на витринах учреждения появились лекарства. «Действительно, во многих населенных пунктах не хватает аптек», - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Впрочем, и эта инициатива вызвала не самую однозначную реакцию среди северян. По мнению пользователей некоторых социальных сетей, такие изменения в ассортименте товаров и услуг Почты только усугубит существующую проблему очередей.