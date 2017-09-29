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День за днём с «Арктик-ТВ»29.09.17 19:30

Марина Ковтун пожелала Владимиру Евменькову сделать существенный рывок

29 октября в Североморском Доме детского творчества состоялась церемония приведения к присяге главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова.

На торжественной церемонии присутствовали командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, депутаты Совета депутатов, жители флотской столицы, воины гарнизона, почётные жители города Североморска.

Стоя присутствующие встречали Государственный флаг Российской Федерации, Андреевский флаг, флаг ЗАТО г.Североморск.

Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев довёл до присутствующих, что решением Совета депутатов от 26 сентября 2017 года № 287 Владимир Васильевич Евменьков единогласно избран главой ЗАТО г.Североморск, и что согласно этого решения он вступает в должность с момента принятия присяги.

Выйдя на сцену, Владимир Евменьков произнёс слова присяги, которые прописаны в уставе ЗАТО, а Евгений Алексеев вручил ему удостоверение главы ЗАТО г.Североморск.

Выступая перед участниками церемонии, Владимир Евменьков сказал: «Прежде всего, выражаю признательность членам конкурсной комиссии, депутатам Совета депутатов за то, что посчитали мою предвыборную программу наиболее соответствующей решению проблем социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск, а мою кандидатуру достойной возглавлять столицу Северного флота.

Прекрасно осознаю ответственность перед жителями Североморска, Северным флотом, правительством Мурманской области за решение тех жизненно важным проблем, которые постоянно возникают в деятельности главы ЗАТО.

Среди важнейших задач, которые необходимо будет решать ремонт дорог, выделение средств для финансирования строительства новой школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, еще одного детского сада.  

В повестке дня создание комфортных условий жизни для жителей флотской столицы, обеспечение социальной направленности городского бюджета, помощь тем, кто в ней нуждается больше всего.

В своей работе буду опираться на представительный орган власти – Совет депутатов, на профессионализм сотрудников администрации, на жителей флотской столицы, буду постоянно взаимодействовать с правительством Мурманской области, командованием Северного флота, Мурманской областной Думой.

Североморск славен своими жителями, людьми творческими, грамотными, трудолюбивыми, способными решать задачи любой сложности.

Североморск славен своими воинами, людьми преданными своей Родине, не раз подтверждавшими эту преданность своей службой и подвигами.

Обещаю верой и правдой служить нашему городу и его жителям, делать все от меня зависящее для его процветания и социально-экономического развития столицы Северного флота».

С избранием главой ЗАТО Владимира Евменькова поздравил командующий Северным флотом Николай Евменов.

- Город и флот неразделимы. Уверен, вы оправдаете доверие североморцев, и слова произнесенной присяги, - сказал он.

Со словами поздравления и напутствия вновь избранному главе ЗАТО выступила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она подчеркнула, что Владимир Евменьков взвалил на себя тяжелую ношу. Североморск всегда был лучшим городом Мурманской области, но сейчас необходимо повысить уровень управления хозяйственной деятельностью, опираясь на профессиональную команду.

«Североморск не просто город. Это столица Северного флота, где живут и служат защитники Родины. Им нужен надежный и прочный тыл, чтобы их семьи не думали о бытовых проблемах. Обеспечить эти условия – ваша задача государственного уровня, - сказала Марина Ковтун.

Она пожелала Владимиру Евменькову сделать существенный рывок, чтобы флотская столица соответствовала своему уровню.

Вступившего в должность главу ЗАТО г.Североморск поздравил и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, пожелавший Владимиру Евменькову успехов на непростом поприще.

Церемония завершилась выступлениями творческих коллективов флотской столицы.

Краткая биография Главы ЗАТО г. Североморск

ЕВМЕНЬКОВ ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ

Избран главой ЗАТО г. Североморск на заседании Совета депутатов ЗАТО г.Североморск 26 сентября 2017 года (решение Совета депутатов № 287 от 26.09.2017).

Дата вступления в должность – 29.09.2017 года после принятия присяги.

Родился 20 февраля 1972 года в городе Заполярный. Образование высшее:

1994 год – Петрозаводский государственный университет, специальность «история»

2008 год – Санкт-Петербургский университет МВД РФ, специальность «правоохранительная деятельность», квалификация – юрист.

2015 год – Академия управления МВД РФ, диплом с отличием, квалификация – менеджер.

С 15 декабря 1994 года служба на различных должностях в органах внутренних дел в Мурманской области.

Полковник полиции Евменьков Владимир Васильевич возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков. Ранее он возглавлял управление МВД России по городу Мурманску. До назначения в Мурманск был начальником МО МВД РФ в ЗАТО г. Североморск и г. Островной.

Награжден почётным знаком губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье», медалями 1, 2 и 3 степеней «За отличие в службе», медалью «За доблесть в службе».

Женат, имеет двух детей, дочь – студентка Санкт-Петербургского университета, сын – ученик 7 класса гимназии № 1 города Североморска.  

Комментарии

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