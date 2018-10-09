Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 годРостехнадзор проверяет отопление в регионе
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.18 19:30

Марина Ковтун: позиция Мурманской области по бюджету услышана в Совете Федерации

Совещание в прямом эфире. В правительстве Мурманской области используют все возможности современных технологий – от публикаций в социальных сетях до проведения важных рабочих встреч в режиме онлайн. Глава региона Марина Ковтун, находясь в командировке в столице, еженедельное оперативное совещание провела по видеосвязи. Главными темами стали отопительный сезон, капитальный ремонт и строительство новых спортивных объектов.

Еженедельное оперативное совещание Марина Ковтун провела в режиме видеоконференции из Москвы. В столице глава области участвует в парламентских слушаниях по проекту бюджета на ближайшие три года. На обсуждении в совете федерации были подняты такие острые вопросы, как растущие расходные обязательства и отсутствие соответствующего источника их финансирования, из-за чего регионы вынуждены сокращать бюджетные ассигнования на ключевые направления. Губернатор Мурманской области предложила прекратить практику принятия решений на федеральном уровне, приводящих к росту расходных обязательств регионов, без создания соответствующего источника финансирования этих обязательств. Позиция Марины Ковтун нашла поддержку как у коллег из других регионов, так и лично Валентины Матвиенко.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Отдельно хочу подчеркнуть, что Валентина Ивановна прокомментировала мое выступление и дала поручение министерству, министру финансов, чтобы отдельно по Мурманской области с учетом того, что мы территория северная и то положение бюджета, которое мы имеем на сегодняшний день, даже не отвечает, даже обеспечению насущных наших нужд и потребностей».

Не остался без внимания и вопрос о выполнении плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. В краткосрочный план на текущий год были включены 302 дома, 85% из них успеют закончить в этом году. Часть запланированных на 2018 год работ по ремонту из-за недобросовестных подрядчиков будет перенесена на будущий год, об этом в ходе оперативного совещания сообщила заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина.

Мария Бородина, заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Ко всем без исключения подрядным организациям, которые осуществляют работы по капитальному ремонту имеются замечания, и Фонд капитального ремонта проводит претензионную работу и выставляются также претензии направленные и пока на общую сумму 10 миллионов рублей, возмещены 4 миллиона рублей».

Тема готовности к отопительному сезону остается актуальной, даже когда в дома уже пришло тепло. Ростехнадзор проводит ряд проверок, результатом станет акт готовности муниципалитетов к зиме. Мария Бородина в своём выступлении отметила текущие проблемы с формированием запаса топлива в Оленегорске, а также недостаточность средств, выделенных на эти цели в ЗАТО Заозёрск. Глава Оленегорска Олег Самарский, заверил, что проблема оперативно решается и никаких трудностей с обеспечением теплоснабжения города не возникнет.

Олег Самарский, глава города Оленегорска: «Есть поставщик, у которого по 5-6 вагонов на колесах, для того, чтобы переадресовать, и плюс мы выбрали уголь, который был в порту свободный. Наша задача с 15 октября по 18 октября, вот эти 3-4 дня, спокойно пережить до подхода основного угля от основного производителя».

Марина Ковтун также анонсировала своё участие в форуме «Россия – спортивная держава», который стартует в Ульяновске 10 октября. Для Заполярья важнейшим событием форума станет подписание дополнительного соглашения между Правительством Мурманской области и Министерством спорта России.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «В рамках этого соглашения планируется построить в регионе в ближайшие 5 лет ряд спортивных объектов, в том числе Ледовую арену на 5000 зрительских мест в Мурманске, физкультурно-оздоровительные комплексы в Полярных Зорях, Апатитах и Кандалакше, а также региональный центр по горнолыжному спорту в Кировске».

На повестке дня и кадровые изменения: глава региона представила членам Правительства новых коллег. Министром юстиции Мурманской области назначен Максим Почкин. За плечами которого 20 лет службы в органах внутренних дел. С 2013 года Максим Михайлович занимал пост прокурора г. Оленегорска. Исполняющим обязанности председателя Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области стал Владимир Гусев, хорошо знакомый северянам по работе на руководящих постах в структурах МЧС. Марина Ковтун выразила надежду, что профессионализм и опыт новых руководителей позволит сделать работу их ведомств ещё более эффективной, и пожелала коллегам успехов в труде.

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