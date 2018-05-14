Марина Ковтун приняла участие в заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в 31-м заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России. Участники заседания обсудили работу регионов в рамках межрегионального сотрудничества в отстаивании за рубежом российских интересов.

- На сегодняшней повестке дня у нас тема межрегионального сотрудничества в контексте защиты российских интересов на международной арене, включая противодействие фальсификации истории, - отметил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. - Приходится с сожалением говорить о том, что на протяжении последних лет мы являемся свидетелями беспрецедентной по масштабам кампании по политизации и переписыванию истории в угоду сиюминутной политической конъектуре.