Марина Ковтун проявила себя как ответственный политик – Алексей Веллер

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер в разговоре с корреспондентами телеканала «Дума ТВ» назвал решение об отставке губернатора Марины Ковтун поступком вызывающим уважение. «Приняв решение об отставке, глава Мурманской области Марина Ковтун проявила себя как ответственный политик», заявил парламентарий.

По мнению депутата Госдумы, такое решение Ковтун приняла, скорее всего, по результатам определенных консультаций с федеральным центром.

Говоря о причинах отставки, Алексей Веллер предположил, что такому решению, возможно, поспособствовала «оценка потенциальных выборов, которые предстоят в сентябре в Мурманской области».

«Вполне вероятно, что Марина Васильевна приняла для себя решение, что она уже достаточно поработала на этом посту, и, возможно, не видит в полном объёме выходить на выборы. Поэтому это нормальное решение ответственного политика, которое принято, как мне кажется, достаточно своевременно», - считает Алексей Веллер.

Напомним, ранее «РБК» и «Интерфакс» со ссылкой на источники близкие к руководству региона и Кремлю сообщали, что глава Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке.