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День за днём с «Арктик-ТВ»14.11.17 19:30

Марина Ковтун стала лидером голосования «ЛедиГубер»

Рейтинг составили пользователи электронной площадки «Телеграм» «Больше «ЛедиГубераторов», хороших и разных!» - заявляют авторы необычного конкурса.

В горячем списке оказались всего четыре претендентки: Светлана Орлова, губернатор Владимирской области, Наталья Комарова глава Ханты-мансийского округа;  Наталья Жданова, лидер Забайкальского края и Марина Ковтун. За неё проголосовали 40% участников опроса.

Генеральный директор «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян по-мужски отреагировал на этот конкурс: «Марина Ковтун - самая милая, самая обворожительная и красивая из всех претенденток. У неё безупречный стиль истинной леди. Даже если бы в конкурсе  участвовали и представительницы Совета Федерации, и Госдумы, Марина Васильевна всё равно была бы в числе лидеров».

Вы тоже можете присоединиться к голосованию. Напомним, оно проходит в популярном мессенджере «Телеграм».

 

 

 

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