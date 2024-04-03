День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.24 12:00
Марина Куликова: о линзах для очков детям и взрослым
Хорошее зрение – это важно для любого человека! Но не всем оно дано от природы. И тогда на помощь приходят современные линзы для очков.
Как понять, что ребёнок стал хуже видеть? К какому специалисту обращаться? Что такое линзы прогрессивного дизайна? И из чего складывается стоимость современных очков?
На эти и другие вопросы сегодня отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Марина Куликова, профессиональный консультант по офтальмологическим вопросам.
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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Комментарии
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Последние комментарии
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
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