Марина Куликова: о линзах для очков детям и взрослым

Хорошее зрение – это важно для любого человека! Но не всем оно дано от природы. И тогда на помощь приходят современные линзы для очков.

Как понять, что ребёнок стал хуже видеть? К какому специалисту обращаться? Что такое линзы прогрессивного дизайна? И из чего складывается стоимость современных очков?

На эти и другие вопросы сегодня отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Марина Куликова, профессиональный консультант по офтальмологическим вопросам.

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