Марина Но: о литературе, кино, фестивалях и книгах для подростков

Марина Но, мурманский писатель-фантаст, же была в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».

Мы говорили о литературе, о том, где размещают свои произведения молодые заполярные авторы, размышляли на тему вдохновения и обсуждали вопрос непрекращающейся любови к бумажным книгам.

Сегодня наша беседа посвящена сложным вопросам воплощения печатных произведений в киносценарии, о литературе для подростков и о фестивалях для писателей.