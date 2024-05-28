День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.24 12:01
Марина Но: просто фантастика!
Очень горячо, энергично и увлекательно в «Научке» в рамках форума «КультАрктика» на этих выходных прошёл Фестиваль науки и фантастики.
У его участников была возможность расширить горизонты и погрузиться в атмосферу чего-то нереального и интересного, поделиться или перенять опыт любителей этого жанра.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Марина Но, писатель-фантаст, участник Фестиваля науки и фантастики рассказывает о современной фантастике, а ещё о том, что нужно, чтобы создавать произведения в этом жанре.
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