Марина Нуриджанова и Юлия Боднарюк: три стороны одной медали

Авторы пообещали - авторы сделали! А пообещали они уникальную презентацию сборника рассказов трёх талантливых людей с элементами неловкого stand up и мемами из 2010-х годов.

«Три стороны медали» — так называется сборник увлекательных историй от Марины Нуриджановой, Юлии Боднарюк и Владимира Белошеева, который недавно был представлен мурманскому читателю в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Марина Нуриджанова и Юлия Боднарюк рассказывают о том, как создавался сборник увлекательных историй, о чём авторы издания хотят поведать читателям, как прошла презентация книги и планах на будущее.