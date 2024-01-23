Марина Пашкевич, старший помощник прокурора Кольского района: о защите прав несовершеннолетних, или Когда в этот процесс вмешивается прокуратура

Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...

Наталия Ивановна

Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?