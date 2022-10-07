Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола

Марина Патракова зооволонтёрством начала заниматься чуть больше года назад. Главная мотивация заключается у неё в том, чтобы как можно больше бездомных животных нашли свой дом, были накормлены и счастливы.

Марина в основном делает репосты сообщений о бездомных животных; участвует в дискуссиях по бездомным животным на различных площадках. Например, первую беседу она провела по найденному коту Маусу.

В настоящее время подопечный кот Маус, который был найден полтора месяца назад, оставлен в качестве питомца. У пушистика заболевание: почечная недостаточность 4-й стадии. В «Котонае» настаивали на эвтаназии животного, но Марина не согласилась.

Марина Патракова помогает приюту Юлии Никифоровой, зоогостинице на Хибинском, иногда поставляет еду в кинологический клуб «Ваенга» (МОРО «ДПКЦ «Ваенга», основан в 2002 году https://vk.com/club176980701).