Марина Смирнова и Регина Потехина: об открытии уникальной школы блогеров 2.0

В Мончегорске открыли уникальную школу блогеров, её участники будут развенчивать мифы о северном крае, чтобы жителей страны смогли взглянуть иначе на местные достопримечательности.

Город металлургов для старта проекта выбран не случайно - в нём проходит большое количество фестивалей, есть хорошие гостиницы и рестораны, интересные места, красивая природа и возможности для активного отдыха.

Участниками школы блогеров уже стали 30 подростков и молодых людей от 12 до 35 лет. На курсе ребят научат свободно держаться перед камерой, они освоят азы видеосъёмки и монтажа.

После курса обучения участники создадут юмористический блог «Жизнь в маленьком городе», где будут открывать для себя и зрителей невероятные возможности путешествий по Мурманской области.

Один из эффективных способов интересно рассказать о своём городе - блогинг.

Какая программа обучения? Кто может принять участие? Какие видео сейчас в тренде? Об этом и не только идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Мариной Смирновой, президентом фонда «Живая классика», и Региной Потехиной, руководителем направления «Социально-культурная сфера» Агентства развития Мончегорска.