День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.11.22 20:00
Марина Табейкина - контроль в жизни, или Расстановка приоритетов
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Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Д.О. Вернер
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