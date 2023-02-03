День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.23 20:00
Марина Табейкина: о законах сохранения отношений в семье, или Почему люди продолжают совершать ошибки
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Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Ольге Курзатовой, "педагогу"
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Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
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