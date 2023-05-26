День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.23 21:00
Марина Табейкина: обращение к психологу, или Почему мы начинаем искать выход, когда для этого уже есть очень веские причины
Комментарии
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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