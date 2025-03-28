День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.25 20:00
Марина Табейкина: поднять занавес, или Особенности мужской психологии
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Последние комментарии
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
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