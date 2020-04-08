Марина Табейкина, психолог, помогает найти выход из дискомфорта от самоизоляции

Период длительной самоизоляции испытывает жителей России не только на усидчивость, но и на крепость отношений. У каждого из нас, вынужденно запертых в пределах небольшой квартиры, может наблюдаться как недостаток общения, так и раздражение на членов семьи, делящих с нами общую жилплощадь. Как справиться с этими проблемами, журналисты «Арктик-ТВ» спросили у практикующего психолога Марины Табейкиной.

Вынужденная самоизоляция одинаково негативно может сказаться как на одиноких людях, так и на семьях. Привычные контакты с внешним миром сейчас ограничены, и это само по себе вызывает дискомфорт, следом за которым приходит раздражение или апатия. Что же делать?

Как советует психолог, необходимо продолжать поддерживать общение с друзьями и знакомыми. В этом помогут телефон и интернет. Однако темы для бесед желательно тщательно фильтровать. Больше говорить о позитивных новостях, меньше обсуждать то, что может расстроить собеседника и вас самих.

Марина Табейкина, психолог: «Договаривайтесь вместе посмотреть какой-нибудь интересный фильм. Старайтесь, всё-таки, находить какие-нибудь интересные новости и видео. В конце-концов, просто можно посплетничать с удовольствием. Но о чём-то действительно увлекательном и положительном. Потому что, если вы начинаете использовать средства связи для передачи обычной информации, то ваше общение оскудеет и вы будете понимать, что вы действительно ограничены и где-то изолированы. А значит, будете напрягаться. Если ваше общение будет сводиться к тому, что вы передаёте панику друг другу, то вы придёте к тому, что закроетесь и скажете, что вы не хотите никого слышать и ни с кем ничего обсуждать».

Непросто приходится и семейным парам. Большинство друг друга раньше видели лишь вечером, после работы. Теперь же людям придётся быть вместе ежедневно и делить общую жилплощадь. Зачастую не очень большого размера. Однако, если соблюдать ряд правил - время вместе можно провести не только интересно, но и с пользой. Также желательно, не разговаривать на темы, которые могут вызвать негативный отклик. Например, обсуждение политики или экономики. Лучше смотрите добрые и смешные фильмы, читайте интересные книги.

Марина Табейкина, психолог: «Конечно же важно понимать, что если вы в своей семье можете оговорить какие-то границы собственного пространства, например, у вас нет отдельной комнаты, но у вас есть какое-то уютное для вас место, время, которое вы можете посвятить себе, не выполняя какие-то бытовые задачи, то здесь будет намного проще перенести ситуацию. Если же это невозможно, то на помощь приходят физические упражнения. Конечно, нужно соблюдать все правила техники безопасности, но, тем не менее, чем больше вы сейчас способны уделить внимание своему телу, тем легче ваш организм перенесёт накопление раздражения. А значит, вы можете создать для себя более комфортные и безопасные условия жизни».

В общем, пережить самоизоляцию без потерь для себя не так уж сложно. Развлекайтесь, общайтесь на интересные темы, смотрите фильмы, читайте, играйте в настольные игры и не забывайте заниматься спортом. Когда ваш день занят, то и на негативные мысли времени не останется.