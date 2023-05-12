День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.23 21:00
Марина Табейкина: зачем мужчине понимать женщину, или Какая женщина его ждёт дома?
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Последние комментарии
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
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