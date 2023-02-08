Марина Зимина юрист, генеральный директор ООО «Центр Правовой Помощи»: утром деньги, мебель через суд, или Учимся отстаивать свои права

В январе в паблике «Регион 51» соцсети «ВКонтакте» в очередной раз начали активно обсуждать ситуацию вокруг предпринимателя, который изготавливает мебель, но далеко не все мурманчане получают от него свои заказы.

Люди вносили предоплату, а потом оставались ни с чем. Кому-то мебель всё-таки доставляли. А кто-то до сих пор ждёт оплаченный заказ.

Многие северяне обратились за помощью к юристам.

Как отстоять свои права, сохранить свои деньги и нервы в подобных ситуациях? Об этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с юристом, генеральным директором ООО «Центр Правовой Помощи» Мариной Зиминой.