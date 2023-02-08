День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.23 12:00
Марина Зимина юрист, генеральный директор ООО «Центр Правовой Помощи»: утром деньги, мебель через суд, или Учимся отстаивать свои права
В январе в паблике «Регион 51» соцсети «ВКонтакте» в очередной раз начали активно обсуждать ситуацию вокруг предпринимателя, который изготавливает мебель, но далеко не все мурманчане получают от него свои заказы.
Люди вносили предоплату, а потом оставались ни с чем. Кому-то мебель всё-таки доставляли. А кто-то до сих пор ждёт оплаченный заказ.
Многие северяне обратились за помощью к юристам.
Как отстоять свои права, сохранить свои деньги и нервы в подобных ситуациях? Об этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с юристом, генеральным директором ООО «Центр Правовой Помощи» Мариной Зиминой.
Комментарии
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Последние комментарии
Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
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