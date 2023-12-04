Мария Беляева: о том, как в Мурманске «строили» площадь Пять Углов из пряников

Уникальный пряничный АРТ-марафон впервые прошёл в Мурманской области! Он объединил шесть городов: Мурманск, Калининград, Симферополь, Владикавказ, Новосибирск и Хабаровск.

В течение двух дней в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова мастера рассказывали о секретах и техники создания уникальных пряников, а также проводили мастер-классы для желающих поучаствовать в творческом процессе. Здесь же были представлены пряники во всем их разнообразии - от классических форм до художественных шедевров.

Ключевым элементом пряничного праздника стало воссоздание в режиме реального времени центра города Мурманска - площади Пять Углов.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Мария Беляева, лидер команды и соорганизатор пряничного Арт-марафона в Мурманске, кондитер, рассказывает о том, как она начала заниматься пряниками, что такое «пряничная культура», что было самым сложным в создании главной площади Мурманска из пряников.