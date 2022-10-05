Мария Бычкова, заместитель директора Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (МРИБИ): о медиапроекте «Бизнес - это просто»

Программа проходит в рамках медиапроекта телеканала «Арктик-ТВ» «Бизнес - это просто». Он касается вопросов поддержки предпринимателей в Заполярье.

«Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» освещает эту тему совместно с коллегами-тележурналистами. «Арктик-ТВ», снимает серию роликов, в которых в доходчивой форме разъясняет предпринимателям и желающим открыть своё дело о мерах поддержки, которые в настоящее время действуют в нашем регионе.

Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Как получить «Губернаторский стартап» на развитие предпринимательских инициатив? Какая поддержка оказывается инновационным проектам в Мурманской области? И каким бизнесом хотят заниматься молодые заполярные предприниматели? Об этом и многом другом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Марией Бычковой, заместителем директора Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (МРИБИ).