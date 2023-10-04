Мария Чернышева: кто такие «Первые», почему некоторые называют их современными пионерами?

«Говорят, что всё новое всегда страшно и сложно. Но только не нам. Наша молодая, но дружная команда так влилась в новое «Движение», что уже теперь не вытащить, - написано на страничке Марии Чернышевой в соцсети «ВКонтакте». - Я бесконечно рада и счастлива, что именно мне выпала честь и возможность возглавить такое важное и нужно направление в регионе».

Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых» - это движение, которое создаётся вместе с детьми и для детей, движение, которое даёт новые возможности, движение, которое поможет каждому школьнику и студенту сферы среднего профессионального образования внести большой вклад в развитие нашей страны.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мурманской области, рассказывает о том, что уже сделано активной молодёжью Мурмана, что собираются ещё сделать, отличаются ли современные активисты «Движения Первых» от пионеров СССР.