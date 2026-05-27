Мария Грицай и Ирина Семихина: о программе поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна»

Мурманске в пятый раз провели региональный этап единственного всероссийского конкурса студенческого творчества «Студвесна». Пять лет подряд лучшие представители региона достойно представляют Кольское Заполярье в финале, получая звания лауреатов различных степеней.

По результатам очного конкурсного этапа были сформированы две делегации: для участия в XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования в 2026 году в городе Красноярск и для участия в XXXIV (V) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций в 2026 году в городе Хабароовск.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Мария Грицай и Ирина Семихина рассказывают об участии и успехах нашего региона во всероссийском конкурсе «Студвесна» и планах на будущее.