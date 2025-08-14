Мария Князева и Виталий Королёв: август - волнующая пора для молодёжи, или Для кого открылись двери в МАУ

Экзамены уже позади, вступительные — тоже. Но ещё у многих молодых северян сейчас замирает сердце, когда они находят свою фамилию в списках зачисленных в выбранный вуз.