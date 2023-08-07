Мария Максимова и Дарья Монастырева: о втором потоке образовательного проекта «Фабрика креативных медиа»

В сентябре в Мурманске стартует второй поток проекта «Фабрика креативных медиа» (ФКМ) – бесплатного образовательного проекта для сотрудников СМИ и пресс-служб региона.

Одна из ценностей ФКМ – именитые спикеры, которые раньше не приезжали в наш регион. Также оригинальный формат обучения.

Этот образовательный проект, запущенный в марте этого года, создан для журналистов, сотрудников пресс-служб, пиарщиков и блогеров региона. В отбор, который закончится 10 августа, возьмут 40 человек. В программу обучения войдут четыре модуля по 2 дня в сентябре, октябре и ноябре, которые будут проходить в очном формате.

В рамках программы участники изучат новые технологии, форматы и тренды в медиа, переймут опыт у федеральных экспертов, построят медиастратегии.

Как идёт набор в проект? Зачем идти учиться и что говорят выпускники первого потока? На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гости: выпускница образовательного проекта «Фабрика креативных медиа» Дарья Монастырева и продюсер ФКМ Мария Максимова.