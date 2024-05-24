Мария Михайленко и Юрий Шачнев: о фестивале паблик-арта «Рост’2024»

В этом году в Мурманске состоится IV Арктический фестиваль уличного искусства «Рост». Во время фестиваля запланировано создать 10 муралов и две мозаики.

Напомним, первые два года этот фестиваль проходил в историческом, но отдалённом от центра Мурманска районе - Роста. Локацией фестиваля в 2023 году стал самый длинный дом в России, находящийся в Первомайском округе. В нынешнем году местом творчества участников фестиваля вновь станут фасады этого же дома.

Кто станет участником IV Арктического фестиваля уличного искусства «Рост’2024»? Что они нарисуют? И когда горожане увидят новые картины на фасадах домов?

Об этом и не только рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Мария Михайленко и Юрий Шачнев, организаторы фестиваля «Рост’2024».