Мария Плотицина и Альбина Щетинская: об уникальных особенностях современных площадок для молодёжи «СОПКИ»

Мурманский Центр профессионального развития молодёжи стал первым в городе молодёжным образовательно-досуговым центром «СОПКИ». Открытие состоялось 10 ноября 2022 года.

Молодым горожанам здесь доступны четыре зоны, где можно получить новые знания на лекциях и тренингах.

Мария Плотицина, начальник «СОПКИ» Центра профессионального развития молодёжи, и Альбина Щетинская, специалист по работе с молодёжью «Сопки» Центра профессионального развития молодёжи в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывают о том, как видоизменился центр, что интересно молодёжи и какие правила посещения «СОПОК».